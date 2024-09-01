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Усман и Альварес обменялись комплиментами: «Я твой фанат»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) и чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2) обсудили давнее недопонимание, когда Усман был чемпионом и бросал вызов Альваресу в боксе.

«Когда я был чемпионом UFC в полусреднем весе, а ты доминировал в боксе, ходили разговоры о возможном поединке между нами, – сказал Усман на подкасте Pound 4 Pound. – Прежде всего, я твой фанат. Я восхищаюсь твоей работой и всем, чего ты достиг в боксе. Думаю, нам важно прояснить ситуацию и обсудить это».

Усман объяснил Альваресу, что идея их поединка никогда не имела личного характера. Это произошло потому, что Усман хотел получить бой за большие деньги.

«Очевидно, что мы спортсмены и хотим соревноваться. Конечно, когда мы начинали соревноваться в своих видах спорта, мы участвовали в этом не только ради денег. Мы участвуем в боях, чтобы быть лучшими. Но потом ты доходишь до определенного момента, когда думаешь: «Эй, зарплата оправдывает себя».

Ты был в ситуации, когда доминировал над всеми до такой степени, что возник вопрос: "Кто еще может бросить вызов этому парню?" В тот момент я подумал: "Позвольте мне хотя бы взглянуть на него по-другому". Я не техничный боксер. Я чувствую, что ты знаешь все кусочки головоломки, когда дело доходит до бокса. Я чувствовал, что у меня все по-другому. Я боец смешанных единоборств.

Мои комбинации могут отличаться от тех, к которым ты привык. Вот почему я сказал, что хотел этого боя. И кто знает, в конце концов, мы, как бойцы, знаем, что в бою может случиться все, что угодно. Так оно и было. Надеюсь, ты не в обиде, потому что я уважаю тебя», – добавил Усман.

Альварес был восприимчив к комментариям Усмана и сказал, что он не в обиде за прошлые комментарии Усмана.

«Без обид, – сказал Альварес. – Я думаю, что это [MMA] прекрасный вид спорта, и ты лучший в своем виде спорта, а я лучший в своем виде спорта. Мы никогда этого не узнаем, потому что мы так и не провели бой, но я всегда говорил, что именно поэтому ты выбрал ММА, а я выбрал бокс. Если я выйду с тобой на бой ММА, все будет по-другому. Если ты придешь в мой спорт, все будет по-другому. Я знаю, что спортсмены могут говорить себе: «Я могу победить его в его виде спорта», но когда ты выходишь на ринг, все совсем по-другому».

Альварес и Эдгар Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

 

Бокс
Камару Усман
Сауль Альварес
ММА
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