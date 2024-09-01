Топурия дал совет Волкановски: «Твоей голове нужен отдых»

Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) посоветовал экс-чемпиону в полулегком весе Александру Волкановски (26-4) взять перерыв.

«Я не уверен, что это хорошая идея, — сказал Топурия в интервью MMA Junkie. — Он каждый год хочет бывать в нокауте. Возможно, кто-то должен посоветовать ему отдохнуть. Ему нужен отдых, хотя бы голове».

Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.