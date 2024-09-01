Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:25

Топурия дал совет Волкановски: «Твоей голове нужен отдых»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) посоветовал экс-чемпиону в полулегком весе Александру Волкановски (26-4) взять перерыв.

«Я не уверен, что это хорошая идея, — сказал Топурия в интервью MMA Junkie. — Он каждый год хочет бывать в нокауте. Возможно, кто-то должен посоветовать ему отдохнуть. Ему нужен отдых, хотя бы голове».

Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Александр Волкановски
Илия Топурия
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В США сообщили о гибели нападающего «Коламбуса» Годро и его брата
Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости