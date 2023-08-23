Снуп Догг поздравил О'Мэлли с победой над Стерлингом

Популярный американский рэпер Снуп Догг оценил победу Шона О'Мэлли (17-1) над Алджамейном Стерлингом (23-4), благодаря которой он выиграл титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Отличная победа, чемпион. Шоу Шуги началось! Ты принес мне немного денег вчера вечером, племяш. Хорошее выступление», — сказал Снуп Догг в соцсетях.

О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.