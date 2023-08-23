Борисов признался, что обдумает вариант с поединком с Яном

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов на фоне многочисленных боев ветеранов единоборств признался, что обдумает вариант с тем, чтобы после завершения карьеры провести выставочный бой с Петром Яном.

«Я не знаю, что будет через 15 лет. Даже сейчас. Мне уже под 40. Сегодня я здесь, а завтра? Что у меня в спортивном плане? Поживем, увидим. Сейчас значит, я уже закину Петру: «Давай, выходи, посмотрим кто кого?» Это интересно. Но заглядывать туда рановато. Хотя у нас есть возрастные спортсмены. Например, Венер Галиев, который в 48 лет дерется в ACA и не со старичками, а здесь. И летом выиграл у Левана Макашвили. Здесь есть на что посмотреть», — приводит слова Борисова MMA.Metaratings.ru.

Петр Ян и Олег Борисов выступали в ACB в легчайшем дивизионе. На момент, когда Ян был чемпионом организации, Борисов стал претендентом на титул. Встреча бойцов не состоялась, потому что Петр ушел в UFC. В итоге Ян выиграл титул в UFC, а Борисов стал чемпионом ACA — лига образовалось после слияния двух организаций — ACB и WFCA.