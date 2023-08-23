Тони Фергюсон ответил Конору: «Помнишь, как ты работал на меня, а я тебя уволил?»

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-9) обратился к экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору (22-6), который заявил, что нокаутирует его.

«А вот и моя ##### [цыпочка]. Потребовалось время, чтобы привлечь твое внимание, а?! Помнишь, как ты работал на меня, а я тебя уволил за то, что ты не выполнял свою работу? Когда закончишь подписывать свои юридические документы, распишись в контракте», — написал Фергюсон в соцсети X.

Фергюсон идет на серии из шести поражений. Бобби Грин (30-14) одолел Фергюсона сабмишном за несколько секунд до конца боя. Поединок состоялся в рамках главного карда турнира UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.