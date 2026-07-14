Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Хабиб Нурмагомедов: «Мой грэпплинг в 2026-м гораздо лучше, чем в 2020-м»

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, в какой физической форме он находится на данный момент.

«Люди думают, что у меня в 2018-2020 году был прайм, но у меня не было тогда прайма. Мне в сентябре 2020-го исполнилось 32, а в октябре я закончил. То есть я даже не начинал еще. Мой грэпплинг на данный момент сильно улучшился. В 2026 году он гораздо лучше, чем в 2020.

Я сейчас даже смотрю свои бои и думаю: «Как я мог здесь такую ошибку сделать?». А люди со стороны смотрят: «Вау! Вот это уровень». Но для меня это не уровень. Сейчас у меня намного лучше грэпплинг. И ребята, которые со мной боролись в 2020-м и 2026-м, тоже это отмечают. Это потому что я после карьеры не прекращал бороться. У меня не было паузы более двух недель кроме одного раза. Была пауза два месяца, когда я операцию на локоть сделал. И все, в остальном были паузы две недели, максимум 20 дней.

Все 6 лет я боролся. Прошлую неделю я боролся 170-180 минут. Это лайв грэпплинг. Это не считая другая тренировки. 180 минут побороться... это не отработки, это лайв. А в среднем я борюсь 100 минут в неделю. Во время карьеры я боролся больше, у меня не бывало, чтобы я меньше 40 минут боролся за тренировку.

Я физически улучшился сейчас. Улучшился, как забираю спину, сажусь на живот, заходы на удушающий, гильотину, треугольник. Защита от приемов, уходы. Я это сравниваю не на Феде Смолове, а на тех бойцах, которые доминируют в мире. Я с ними борюсь. Меня спрашивают: «Не соскучился по соревнованиям?». Так у меня в зале чемпионы. Я приду и поработаю с ними. Это как ты пойдешь в зал, а у тебя там Мбаппе, Ямаль, Холанн», — сказал Нурмагомедов в интервью на канале Smol talk.

Нурмагомедов в ММА одержал 29 побед в 29 поединках. Россиянин завершил карьеру 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хабиб Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Сидибе мог оскорбить маму Соболева, которой уже нет в живых. Из-за чего чуть не подрались игроки «Зенита» и «Ахмата» и причем тут комментаторы «Матч ТВ»
Волкановски допустил скорое завершение карьеры: «Еще десять боев проводить не хочу»
Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе
Популярное видео
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тактаров: «Народ настолько тупой, что через год снова раскупит билеты на возвращение Макгрегора»

Снайдер поделился мнением о поражении Макгрегора от Холлоуэя
Новости
RSS RSS
Все новости