Дрикус дю Плесси — Камару Усман: когда бой UFC

Дрикус дю Плесси и Камару Усман проведут бой на турнире UFC Fight Night 19 июля

Южноафриканец Дрикус дю Плесси и представляющий Нигерию Камару Усман проведут бой в среднем весе в главном событии турнира UFC Fight Night. Вечер смешанных единоборств состоится в ночь с 18 на 19 июля на арене Paycom Center в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США).

ММА UFC: Дю Плесси — Усман

Дата и время боя Дрикус дю Плесси — Камару Усман на UFC Fight Night

Турнир пройдет в субботу, 18 июля, по местному времени. Предварительный кард начнется 19 июля в 00.00 по московскому времени, основной кард — в 03.00 мск. Бой дю Плесси и Усмана ожидается около 06.00 мск. Точное время выхода спортсменов в октагон будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

32-летний дю Плесси имеет в профессиональных ММА 23 победы и 3 поражения. В предыдущем поединке бывший чемпион среднего дивизиона уступил Хамзату Чимаеву единогласным решением судей и потерял пояс UFC.

39-летний Усман одержал 21 победу и потерпел 4 поражения. В последнем бою бывший чемпион UFC в полусреднем весе победил Хоакина Бакли единогласным решением судей на турнире в Атланте в июне 2025 года.

Прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night с главным боем дю Плесси — Усман покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 00.00 по московскому времени.

Результат боя дю Плесси — Усман и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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