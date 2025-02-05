Сидаков объяснил причины поражения Нурмагомедова в поединке против Двалишвили

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков объяснил причины поражения российского бойца UFC Умара Нурмагомедова в титульном поединке против Мераба Двалишвили.

«К сожалению, он проиграл, потому что в первом или втором раунде сломал руку и не смог полностью реализовать свой план на бой и показать себя, но я почему-то думал, что он все равно выиграет его, а судьи отдали его в пользу Мераба Двалишвили. Но Умар с крепким духом и еще обязательно проявит себя и в конце концов станет чемпионом», — сказал Сидаков «РБ Спорт».

18 января прошел турнир UFC 311, в соглавном событии которого встретились грузин Мераб Двалишвили и россиянин Умар Нурмагомедов. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Двалишвили. Он смог защитить чемпионский титул в легчайшем весе.