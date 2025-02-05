Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 18:35

Сидаков объяснил причины поражения Нурмагомедова в поединке против Двалишвили

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков объяснил причины поражения российского бойца UFC Умара Нурмагомедова в титульном поединке против Мераба Двалишвили.

«К сожалению, он проиграл, потому что в первом или втором раунде сломал руку и не смог полностью реализовать свой план на бой и показать себя, но я почему-то думал, что он все равно выиграет его, а судьи отдали его в пользу Мераба Двалишвили. Но Умар с крепким духом и еще обязательно проявит себя и в конце концов станет чемпионом», — сказал Сидаков «РБ Спорт».

18 января прошел турнир UFC 311, в соглавном событии которого встретились грузин Мераб Двалишвили и россиянин Умар Нурмагомедов. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Двалишвили. Он смог защитить чемпионский титул в легчайшем весе.

Источник: «РБ Спорт»
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Заурбек Сидаков
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы
Трамп меняет мир криптовалюты. Что нужно знать
5 февраля Криштиану Роналду отмечает 40-летний юбилей
«Зенит» готов отдать астрономическую сумму за молодого бразильца
Песков ответил на вопрос, считает ли Путин врагом Зеленского
Число погибших после стрельбы в шведской школе возросло до 11 человек
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
Россия снова без чемпионата мира
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Необычное предложение Андрея Разина
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Топурия считает, что Евлоев не заслужил поединок против него

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости