Топурия считает, что Евлоев не заслужил поединок против него

Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия прокомментировал возможный бой за титул с российским бойцом Мовсаром Евлоевым.

«Я считаю, что Диего (Лопес) заслуживает этого больше. У Мовсара больше боев в UFC, но у него примерно восемь решений и пять из них — раздельные. Послушайте, ему нужно хоть кого-нибудь финишировать. Пускай он сделает что-то и поставит себя в соответствующее положение. И в таком случае мы можем это сделать», — сказал Топурия в интервью FOX Sports Australia.

Свой последний бой 30-летний Евлоев (19-0) провел на турнире UFC 310 в декабре, где победил единогласным решением экс-чемпиона организации американца Алджамейна Стерлинга.

На счету 28-летнего Топурии 16 побед и ни одного поражения. Свой последний бой он провел в в октябре 2024 года на турнире UFC 308, где нокаутировал американца Макса Холлоуэя в третьем раунде и первый раз защитил пояс в полулегком весе.