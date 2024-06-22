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Сегодня, 09:42

Атлетическая комиссия в США проведет заседание по делу Царукяна

Виктория Кравченко
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Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) проведет очередное заседание по делу российского бойца Армана Царукяна в конце июня.

«Заседание пройдет в конце июня», — рассказали ТАСС в команде спортсмена.

Царукян напал на фаната во время выхода на бой против бразильца Чарльза Оливейры. Позднее россиянин сообщил, что фанат показывал ему нецензурные жесты. При этом сам фанат извинился перед Царукяном и сообщил, что не будет обращаться в полицию.

Позже стало известно, что до конца разбирательства заморожено 30 процентов гонорара спортсмена, что составило 31,6 тысячи долларов.

Источник: https://tass.ru/sport/21169771
Арман Царукян
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