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Штырков: «Евлоев Стерлингу не по зубам, Мовсар заберет поединок»

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Известный российский боец Иван Штырков сделал прогноз на предстоящий поединок между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом, который должен состояться 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США).

«Стерлинг сменил весовую категорию, и первым соперником его стал Келвин Каттар, который не умеет бороться и не велик габаритами. Евлоев — это другая добыча и нужен другой охотник. Он не по зубам. Мовсар в борьбе намного сильнее Стерлинга. По габаритам он больше, Алджамейн встретит топового бойца этого веса. Все будет совершенно по-другому. Евлоев заберет поединок решением судей», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Стерлинг последний бой провел против Келвина Каттара в апреле 2024 года на турнире UFC 300. В поединке, продлившемся всю дистанцию, Алджамейн одержал победу единогласным решением судей. На его счету 24 победы и 4 поражения.

Евлоев в последний раз дрался против Арнольда Аллена в январе 2024 года на турнире UFC 297. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Мовсара единогласным решением судей. В его активе 18 побед и ни одного поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алджамейн Стерлинг
Иван Штырков
Мовсар Евлоев
UFC
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