Шон Стрикленд: «До следующего раза! Спасибо всем, кто поддержал меня!»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-6) поблагодарил всех, кто поддерживал его в бою с Дрикусом дю Плесси (21-2).

«Ну, блин, хаха... из-за этого удара головой было трудно смотреть, но я думаю, что мы справились с работой. Кровь и все такое!!! До следующего раза!!! Спасибо всем, кто поддержал меня!» — написал Стрикленд в соцсетях.

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.