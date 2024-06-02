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Сегодня, 06:15

Шон Стрикленд — Пауло Коста: прямая трансляция боя UFC 302

Стрикленд и Коста подерутся 2 июня на турнире UFC 302
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Шон Стрикленд.
Шон Стрикленд.
Фото Global Look Press

Первый номер среднего веса UFC из США Шон Стрикленд проведет бой с седьмым номером дивизиона из Бразилии Паулу Костой в соглавном событии турнира UFC 302 2 июня в Ньюарке (США). Поединок начнется примерно в 06.30 мск.

Прямая видеотрансляция боя UFC 302 Стрикленд — Коста бесплатно пройдет в эфире ТВ на «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Поединок также покажут по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

У 33-летнего Стрикленда в профессиональном ММА — 28 побед и шесть поражений. Его последний бой прошел 20 января 2024 года на турнире UFC 297. Тогда Стрикленд проиграл раздельным решением судей представителю ЮАР Дрикусу Дю Плесси.

В активе 33-летнего Косты в смешанных единоборствах — 13 побед и три поражения. 17 февраля 2024 года на турнире UFC 298 единогласным решением судей он проиграл австралийцу Роберту Уиттакеру.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляция турнира UFC 302 с самыми важными моментами поединков вечера ММА, включая противостояние Стрикленд — Коста.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Ислам Махачев (слева) и&nbsp;Дастин Порье. UFC 302 Ислам Махачев — Дастин Порье, основная информация: дата и кард боев, прогнозы и где смотреть трансляцию

Паулу Коста
Шон Стрикленд
UFC
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