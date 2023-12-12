Шон Стрикленд ответил Ковингтону: «Как человек ты, черт возьми, жалок»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) ответил Колби Ковингтону (17-3), который назвал Стрикленда тупым и выразил желание набить ему морду.

«Ковингтон, ты любишь разевать свой поганый рот, — сказал Стрикленд в соцсетях. — Брат, мы все видели, что сделал с тобой Фабрисио Вердум. Вердум подошел к тебе, отмудохал, ты убежал, достал свой телефон и начал его снимать, как гребаная Карен [уничижительный сленговый термин, обычно используемый для обозначения белой женщины среднего класса, которая использует свои белые и классовые привилегии, чтобы требовать своего], братан. Ты, мать твою, позорище. Да, чувак, буду честен с тобой, ты хороший боец. Но как человек ты, черт возьми, жалок».

В ноябре 2017-го в Сиднее, Австралия, между Ковингтоном и Фабрисио Вердумом (24-10) произошла стычка возле отеля. Инцидент начался со словесной перепалки и перерос в то, что Вердум бросил в Ковингтона бумеранг, попав ему в лицо. Ковингтон обратился в полицию. За этот инцидент Вердум был оштрафован на 600 долларов.