Макгрегор считает, что был бы хорошим президентом Ирландии

Боец Конор Макгрегор оценил себя в роли возможного претендента на пост президента Ирландии.

«Я был бы хорошим президентом. Но я пока не решил, буду ли баллотироваться», — приводит ТАСС слова Макгрегора.

Ранее спортсмен не исключал своего участия в выборах президента Ирландии.

На счету 35-летнего ирландца 22 победы и 6 поражений в ММА. Он провел свой последний бой в июле 2021 года — тогда Конор уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.

В 2017 году Макгрегор провел боксерский поединок против американца Флойда Мэйвезера, в котором потерпел поражение.