Колби Ковингтон бросил вызов Шону Стрикленду: «Я бы набил ему морду»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) раскритиковал чемпиона в среднем весе Шона Стрикленда (28-5) и бросил ему вызов.

«Я бы с удовольствием набил морду Шону Стрикленду. Он просто жалкое подобие человека, у него в буквальном смысле нет никакого IQ. Он такой тупой. Ему нужно заткнуть рот проволокой, и я тот, кто это сделает. UFC знает, что я тот, кто может покончить с этими парнями, которые ненавидят компанию и ненавидят весь мир, так что я бы с удовольствием подрался с Шоном Стриклендом», — сказал Ковингтон CODE Sports.

Ковингтон подерется с чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом (21-3) в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.