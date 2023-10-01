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Сегодня, 14:36

Шон О'Мэлли: «Махачев — очень техничный и высококлассный ударник»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) заявил, что будет поддерживать экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейру (34-9) в реванше с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (24-1).

«Я бы очень хотел, чтобы Чарльз выиграл [у Ислама Махачева]. Это была бы грандиозная трилогия. Может быть, он бросил бы вызов Хабибу. Ударную технику Ислама очень недооценивают. На самом деле он очень техничный и высококлассный ударник», — сказал О'Мэлли на The Joe Rogan Experience.

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.
Ислам Махачев
Шон О`Мэлли
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