Дазаев заявил, что хотел бы увидеть поединок-реванш Жумагулова и Молины

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев заявил, что хотел бы увидеть поединок-реванш соотечественника Жалгаса Жумагулова и американца Джеффа Молины.

«Да, у моего одноклубника Жалгаса на 2 декабря объявили бой — но пока нет имени соперника. Ждем. Я бы хотел... Кажется, Молена, да? Или — Молина? С которым он дралcя в UFC. Кажется, его уволили. Было бы хорошо провести реванш с этим бойцом в Naiza. Это был бы такой — хороший бой. Реванш. На своей же земле», — цитирует Дазаева Legalbet.kz.

4 июня 2022 года Жумагулов проиграл американцу Джеффу Молине раздельным решением судей на турнире UFC.