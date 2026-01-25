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25 января, 07:47

Шон О'Мэлли вызвал Петра Яна на бой после победы над Ядонгом на UFC 324

Американский боец, экс-чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли вызвал на бой россиянина Петра Яна после победы над китайцем Сонгом Ядонгом единогласным решением судей в со-главном поединке UFC 324.

О'Мэлли уже встречался с Яном в октябре 2022 года, тогда американец победил раздельным решением судей.

«Чемпионское мышление, детка! У Петра Яна есть кое-что, что мне нужно. Уважение Мерабу, если он получит титульный бой следующим, он заслужил это, но, Петр Ян, если ты хочешь реванш — я хочу пояс. Справься с Мерабом — и тогда мы следующие», — сказал О'Мэлли в интервью после боя.

В декабре 2025 года Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили и вернул себе чемпионский титул UFC в легчайшем весе.

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Петр Ян
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