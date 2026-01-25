Гейджи победил Пимблетта единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легком весе

Американский боец Джастин Гейджи победил британца Пэдди Пимблетта в главном поединке турнира UFC 324, который прошел в Лас-Вегасе (США).

Гейджи выиграл пятираундовый поединок единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) и стал временным чемпионом UFC в легком весе.

37-летний Гейджи одержал 27-ю победу в карьере при 5 поражениях. 31-летний Пимблетт потерпел 4-е поражение в карьере и впервые проиграл в UFC.

«СЭ» вел текстовую трансляцию турнира UFC 324.

ММА UFC: Гейджи — Пимблетт