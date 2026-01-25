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25 января, 08:32

Гейджи победил Пимблетта единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легком весе

Джастин Гейджи.
Фото Global Look Press

Американский боец Джастин Гейджи победил британца Пэдди Пимблетта в главном поединке турнира UFC 324, который прошел в Лас-Вегасе (США).

Гейджи выиграл пятираундовый поединок единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) и стал временным чемпионом UFC в легком весе.

37-летний Гейджи одержал 27-ю победу в карьере при 5 поражениях. 31-летний Пимблетт потерпел 4-е поражение в карьере и впервые проиграл в UFC.

«СЭ» вел текстовую трансляцию турнира UFC 324.

Турнир UFC 324, 25&nbsp;января 2026 года: Джастин Гейджи (Гэтжи)&nbsp;&mdash; Пэдди Пимблетт, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Дейвесон Фигередо.Умар Нурмагомедов победил Дейвесона Фигейредо, Гейджи победил Пимблетта в бою за титул: онлайн-трансляция UFC 324
ММА UFC: Гейджи — Пимблетт

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