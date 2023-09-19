Шон О'Мэлли рассказал, когда перейдет в полулегкий вес: «Когда Волкановски не будет чемпионом»

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) заявил, что перейдет в полулегкий вес, когда чемпион дивизиона Александр Волкановски (26-2) оставит титул.

«Я бы с удовольствием [перешел в полулегкий дивизион], когда Александр Волкановски не будет чемпионом. Этот засранец сейчас лучший в мире. В то же время я уверен, что смогу нокаутировать любого. Мне кажется, что я точно смогу нокаутировать Александра Волкановски. Но это будет чертовски очень и очень сложно. Может быть, через год или два я бы это сделал, но я думаю, что он перейдет в легкий вес», — сказал О'Мэлли на своем подкасте.

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.