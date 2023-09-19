Джош Томсон: «Валентина Шевченко — обиженная неудачница»

Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) раскритиковал экс-чемпиону женского дивизиона Валентину Шевченко (22-4) за то, что она не признает поражение чемпионке Алексе Грассо (16-3).

«Прошлой ночью я понял, что она [Шевченко] — обиженная неудачница, — сказал Томсон в подкасте Weighing In. — Она говорит: «Ну, я чувствовала, что выиграла бой, но они отдали победу ей из-за Дня независимости Мексики». Я такой: «Вау, вау. Нет, нет, ты проиграла бой». Это был близкий бой.

Нужна ли трилогия? Точно нет. Нужно дать возможность другим бойцам получить шанс на титул. Ты проиграла сабмишном, а затем потерпела поражение в близком бою. Нужно дать шанс другим бойцам побороться за титул. Я не хочу видеть их бой еще раз».

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.