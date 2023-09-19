Валентина Шевченко хочет подраться с Грассо в Киргизии

Экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона Валентина Шевченко (22-4) заявила, что трилогия с чемпионкой Алексой Грассо (16-3) должна состояться в ее родной Киргизии.

«Я думаю, что было бы справедливо и очень правильно провести следующее мероприятие в Киргизии, в День независимости Киргизии, — заявила Шевченко в эфире The MMA Hour. — Это будет очень разумно, потому что все должно быть на равных. Я думаю, что правительство Киргизии сделает все возможное, чтобы это произошло».

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.