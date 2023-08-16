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Сегодня, 11:30

Шон О'Мэлли предложил Марлону Вере провести реванш в декабре

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что вне зависимости от исхода поединка с чемпионом Алджамейном Стерлингом (22-3) на UFC 292, готов подраться в декабре против Марлона Веры (20-8).

«Я хочу оставаться активным! Готов подраться в декабре! Я серьезно. Если «Чито» победит [Педро Муньоса], давайте устроим реванш в декабре! Я готов. Я готов подписать контракт прямо сейчас», — сказал О'Мэлли на UFC Embedded.

Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.

Алджамейн Стерлинг
Шон О`Мэлли
UFC
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