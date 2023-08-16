Дастин Порье ответил хейтеру: «Когда герой спотыкается, слабаки ликуют»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-8) отреагировал на сообщение пользователя соцсети X, который позлорадствовал его поражению в реванше Джастину Гейджи (25-4).

«Тот момент, когда ты понимаешь, что никогда не станешь чемпионом мира после двух с лишним десятилетий самоотдачи», — написал пользователь под фотографией, на которой Порье приходит в себя после нокаута от Гейджи.

«Когда герой спотыкается, слабаки ликуют», — ответил ему Порье.

Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.