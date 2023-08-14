Шон О'Мэлли: «Петр Ян действительно очень хорош. Я единственный, кто потряс его

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом Алджамейном Стерлингом (22-3) на UFC 292.

«Ожидаю от боя со Стерлингом напряженную шахматную партию, — сказал О'Мэлли в интервью ESPN MMA. — Он разочаруется, когда не сможет схватить и повалить меня, при этом я буду сильно его бить, он начнет в себе сомневаться. Я всегда попадаю по подбородку соперника. Я единственный в UFC, кто потряс Петра Яна. Да, в ответ он меня здорово треснул, но не уронил. Но я нашел подбородок Петра, а это очень трудно сделать. Петр действительно очень хорош. А я очень опасен для Алджо. 19 августа вас ждет захватывающий поединок.

Если вы выберете самого сложного бойца в дивизионе, то для меня это будет Алджамейн Стерлинг. Он лучший боец легчайшего веса в UFC, он в самом расцвете сил, он чертовски хорош. Это вызов. Он — сложная для меня головоломка. Мне придется подойти к этому бою предельно собранным, я не могу позволить себе совершать ошибки".

Стерлинг и О'Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.