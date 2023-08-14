Адесанья: «Если Стрикленд будет со мной разговаривать, я ему челюсть сломаю»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) поделился мнением о своем следующем сопернике Шоне Стрикленде (27-5).

«Шон просто болтун, который говорит громче, чем на YouTube, пытаясь казаться, что ему есть что сказать, — сказал Адесанья на своем YouTube-канале. — На самом деле ему нечего сказать. Все это для показухи. Вот почему большинство людей с нетерпением ждут нашей пресс-конференции, потому что это то место, где он может блеснуть. Но я могу читать рэп, я просто решаю, когда мне использовать свой рот, а когда нет.

Если он будет со мной разговаривать [во время боя], я ему челюсть сломаю. Потому что когда ты разговариваешь, ты не сосредоточен на задаче. Вспомните Косту".

Адесанья и Стрикленд подерутся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.