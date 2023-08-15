Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА
UFC

Сегодня, 00:26

Шара Буллет дебютирует в UFC 21 октября в Абу-Даби против Бруно Сильвы

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов.
Фото Соцсети

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) проведет первый бой в UFC на турнире UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Соперником россиянина станет бразилец Бруно Сильва (23-9), который в 2018 году победил Александра Шлеменко (63-15) на M-1 Challenge 93 нокаутом в первом раунде. Об этом сообщил инсайдер Лаэрт Виана в соцсети X.

Магомедов в прошлом бою нокаутировал тайского бойца Кушала Вьяса (11-7), завершив бой ударом коленом — поединок продлился восемь секунд. После боя россиянину вручили чемпионский титул лиги TFC (Thailand Fighting Championship). Поединок состоялся 11 декабря 2022-го — спустя восемь дней с момента боя с Михаилом Рагозиным (15-0) на RCC 13.

Сильва проиграл три из последних четырех боев в UFC. В прошлом поединке он проиграл Брендану Аллену (22-5) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
0
Читайте также
Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024, если там будут нейтральные россияне и белорусы
ИИХФ отказалась признавать контракт Федотова с ЦСКА и дисквалифицировала вратаря
Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке
Медведев опубликовал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
Умерла бывшая жена актера Александра Домогарова
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шон О'Мэлли: «Петр Ян действительно очень хорош. Я единственный, кто потряс его
Новости
RSS RSS
Все новости