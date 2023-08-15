Шара Буллет дебютирует в UFC 21 октября в Абу-Даби против Бруно Сильвы

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) проведет первый бой в UFC на турнире UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Соперником россиянина станет бразилец Бруно Сильва (23-9), который в 2018 году победил Александра Шлеменко (63-15) на M-1 Challenge 93 нокаутом в первом раунде. Об этом сообщил инсайдер Лаэрт Виана в соцсети X.

Магомедов в прошлом бою нокаутировал тайского бойца Кушала Вьяса (11-7), завершив бой ударом коленом — поединок продлился восемь секунд. После боя россиянину вручили чемпионский титул лиги TFC (Thailand Fighting Championship). Поединок состоялся 11 декабря 2022-го — спустя восемь дней с момента боя с Михаилом Рагозиным (15-0) на RCC 13.

Сильва проиграл три из последних четырех боев в UFC. В прошлом поединке он проиграл Брендану Аллену (22-5) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.