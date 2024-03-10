Шон О'Мэлли победил Марлона Веру и защитил титул чемпиона на UFC 299

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (18-1) успешно защитил титул, взяв реванш у пятого номера рейтинга Марлона Веры (23-9), победив единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44).

Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

О'Мэлли выиграл титул чемпиона в 2023-м, одолев Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 19 августа 2023-го на UFC 292 в Бостоне, США.