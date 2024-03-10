Дастин Порье нокаутировал Бенуа Сен-Дени на UFC 299

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-8) нокаутировал 12-го номера рейтинга Бенуа Сен-Дени (14-1) во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Сен-Дени до этого проиграл только дебютный бой в UFC в 2021 году Элизеу Залески дус Сантусу (24-7) единогласным решением судей (29-26, 29-26, 29-26). С тех пор он провел пять боев и все выиграл досрочно. Порье в прошлом бою проиграл Джастину Гейджи (25-4) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.