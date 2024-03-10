UFC 299: Петр Ян победил Сонг Ядонга и другие результаты турнира

В Kaseya Center в Майами, США, завершился турнир UFC 299, в главном бою которого действующий чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли (18-1) защитил титул чемпиона в бою с пятым номером рейтинга Марлоном Верой (23-9), победив единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Легчайший вес (бой за титул): Шон О'Мэлли (США) победил Марлона Веру (Эквадор) — Единогласное решение судей (50-45, 50-45, 50-44).

Легкий вес: Дастин Порье (США) победил Бенуа Сен-Дени (Франция) — KO, 2-й раунд.

Полусредний вес: Майкл Пейдж (Великобритания) победил Кевина Холланда (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Полусредний вес: Джек Делла Маддалена (Австралия) победил Гилберта Бернса (Бразилия) — KO, 3-й раунд.

Легчайший вес: Петр Ян (Россия) победил Сонг Ядонга (Китай) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Предварительные бои:

Тяжелый вес: Кертис Блейдс (США) победил Жаилтона Алмейду (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Мэйси Барбер (США) победила Кэтлин Керминару (Чукагян) (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Легкий вес: Матеуш Гамрот (Польша) победил Рафаэля дос Аньоса (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Легчайший вес: Кайлер Филлипс (США) победил Педро Муньоса (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Ранние предварительные бои:

Полутяжелый вес: Филипи Линс (Бразилия) победил Иона Куцелабу (Молдавия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Средний вес: Мишель Перейра (Бразилия) победил Михала Олексейчука (Польша) — Сабмишн, 1-й раунд.

Тяжелый вес: Робелис Деспейн (Куба) победил Джоша Парисяна (США) — TKO, 1-й раунд.

Промежуточный вес: Асу Аламбаев (Казахстан) победил Си Джея Вергару (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Наилегчайший вес: Джоанна Вуд (Шотландия) победила Марину Мороз (Украина) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).