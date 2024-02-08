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8 февраля, 09:34

Вадим Немков: «Если Анкалаев будет скучные бои проводить, то его так и будут отталкивать от титула»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) прокомментировал последнее выступление Магомеда Анкалаева (18-1) в бою с Джонни Уокером (21-8).

Об этом Немков сказал в интервью «СЭ».

— Вадим, как тебе победа Магомеда Ангалаева над Джонни Уокером?

— Ярко и красиво выиграл, досрочно. Ему теперь надо все так бои выигрывать, и тогда ему дадут титульный шанс. А если он один бой выиграл досрочно, другие — будут залеживать, скучные бои проводить, то так и будут отталкивать его от титульного боя.

Анкалаев победил Уокера техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

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