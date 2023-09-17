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Сегодня, 08:12

Валентина Шевченко: «Я выиграла бой, но из-за дня Независимости Мексики судьи отсудили в пользу мексиканского бойца»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Экс-чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала ничейный результат боя против мексиканки Алексы Грассо на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

«Я думаю, 3-2 я выиграла, но судьи были немного под давлением из-за Дня Независимости Мексики, поэтому отсудили бой в пользу мексиканского бойца. Я ожидала битву, прошла через войну, дралась до конца, и при честном раскладе, в честном спортивном соревновании, я бы победила», — сказала Шевченко.

Это уже второй бой между Шевченко и Грассо. В первом поединке, который состоялся 5 марта на турнире UFC 285, мексиканка победила Шевченко сабмишеном в четвертом раунде.

Алекса Грассо
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