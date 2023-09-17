Реванш Шевченко с Грассо завершился вничью, мексиканка сохранила пояс
Бой Шевченко и Грассо завершился вничью, мексиканка сохранила пояс
Экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона Валентина Шевченко не сумела победить мексиканку Алексу Грассо в главном бою UFC Fight Night 227, который проходит на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, штат Невада (США).
Бой продолжался 5 раундов и завершился вничью, что позволило Грассо сохранить чемпионский пояс.
Это уже второй бой между Шевченко и Грассо. В первом поединке, который состоялся 5 марта на турнире UFC 285, мексиканка победила Шевченко сабмишеном в четвертом раунде.
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