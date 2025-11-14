Шевченко и Чжан успешно прошли процедуру взвешивания перед боем на UFC 322

Представительница Киргизии Валентина Шевченко и китаянка Вэйли Чжан успешно прошли процедуру взвешивания перед титульным боем в наилегчайшем весе на турнире UFC 322.

Вес обеих спортсменок составил 56,61 кг.

Турнир пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября.

ММА UFC: Шевченко — Жанг

На счету 37-летней Шевченко 30 боев в ММА — 25 побед, 4 поражения и еще один поединок завершился вничью. У 36-летней Чжан 26 побед и 3 поражения.