Махачев уложился в лимит полусреднего веса перед боем на турнире UFC 322

Российский боец Ислам Махачев успешно прошел процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC 322.

Вес 34-летнего спортсмена составил 77,11 кг. Его соперник — чемпион дивизиона — Джек Делла Маддалена пока не взвешивался.

Россиянин и австралиец встретятся в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября в поединке за титул в полусреднем весе. У Махачева в профессиональных ММА 27 побед и 1 поражение, у его соперника 18 побед и 2 поражения.

