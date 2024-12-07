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Шавкат Рахмонов vs Иэн Мачадо Гэрри: время начала и где смотреть трансляции боя UFC 310

8 декабря состоится бой Шавката Рахмонова и Иэна Гэрри на UFC 310
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Шавкат Рахмонов.
Фото Getty Images

8 декабря состоится бой Шавката Рахмонова и Иэна Гэрри в рамках UFC 310. Вечер ММА пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало боя Рахмонов — Гэрри — после 7.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира. В России в прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также следить за UFC 310 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Изначально, соперником казахстанского бойца должен был стать Белал Мухаммад, но из-за проблем со здоровьем у американца схватку отменили.

30-летнего Рахмонов имеет рекорд в ММА — 18-0-0. На счету 27-летнего Гэрри профессиональный рекорд — 15-0-0.

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Шавкат Рахмонов
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ММА
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