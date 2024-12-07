UFC 310: трансляция боев главного турнира начнется в 6.00 8 декабря

Турнир UFC 310 пройдет в ночь на 8 декабря. Вечер ММА примет арена «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу начнется в 2.00 по московскому времени, а основной кард — в 6.00 мск.

Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе между обладателем пояса, бразильцем Александром Пантожей и дебютантом лиги, японцем Каем Асакурой. В главном карде выступят россиянин Александр Волков и казах Шавкат Рахмонов.

Главный кард UFC 310

Нэйт Ландвер — Ду Ху Чой

Брайс Митчелл — Крон Грейси

Сирил Ган — Александр Волков

Шавкат Рахмонов — Иэн Гэрри

Александр Пантожа — Кай Асакура (главный бой)

Трансляцию основного карда UFC 310 проведет телеканал и сайт «Матч ТВ». Все бои турнира в полном объеме показывает телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий и главного карда турнира. Следить за результатами UFC 310 можно также в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.