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Александр Волков vs Сирил Ган: время начала и где смотреть трансляции боя UFC 310

8 декабря состоится бой Александра Волкова и Сирила Гана на UFC 310
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Волков.
Фото Getty Images

8 декабря состоится бой Александра Волкова и Сирила Гана в рамках турнира UFC 310. Вечер ММА пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало боя Волков — Ган после 7.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая отнлайн-трансляция турнира. В России в прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также следить за UFC 310 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

35-летний россиянин в карьере провел 48 поединков, в которых одержал 38 побед и потерпел 10 поражений. 34-летний французский боец в ММА имеет 14 боев, 12 побед и два поражения.

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