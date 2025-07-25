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25 июля 2025, 01:06

Шара Буллет — о бое Яна с Макги: «Ждем искр»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов ждет яркого поединка от россиянина Петра Яна и американца Маркуса Макги на турнире UFC on ABC в ОАЭ.

«Ждем от Петра Яна качественного поединка. Ждем искр. Соперник довольно сильный, и с такими Ян как раз раскрывается, потому что они не убегают и принимают бой. Нас ждет интересное зрелище в этом поединке. Пете просто нужно достать соперника. Этого ему не хватило в прошлых поединках.

Обычно он стучал соперника по всем этажам, много работал. Сейчас стал дожидаться момента, когда попадет. В это время соперники набирали очки. Момент отдалялся, Ян мог не вырубить, соперник «выжить» и выиграть раздельным решением. Те поединки многому его научили», — цитирует MMA.Metaratings.ru Магомедова.

Бойцы выступают в легчайшем весе. 32-летний Ян одержал 18 побед и потерпел 5 поражений в профессиональных ММА. У 35-летнего Макги 10 побед и 1 поражение.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC on ABC. Отслеживать результаты всех поединков турнира в Абу-Даби можно в матч-центре ММА сайта «СЭ» и ленте новостей раздела UFC.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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