Шара Буллет заявил, что хочет бой с Веттори или Адесаньей

Перед поединком 26 июля на UFC в Абу-Даби Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) специально для редакции «Спорта на Кинопоиске» рассказал, как настраивается на каждый поединок, что изменилось в его подготовке с момента прошлого боя, а также выделил бойцов, с которыми больше всего хотел бы разделить октагон.

— Есть ли у тебя какой-то ритуал в день боя, который ты обязательно соблюдаешь? Например, выпить кофе или пересмотреть какой-то бой?

— Прочитать молитву и газ, абордаж.

— Какой твой бой мечты? С кем из бойцов UFC ты бы хотел разделить октагон?

— Веттори и Адесанья.

— Изменилось ли что-то в твоей подготовке с момента последнего боя?

— Да, очень многое кардинально изменилось. Я набрал хорошую форму и очень серьезно начал относиться к работе — как к работе, а не как к хобби или развлечению. 24/7 я сегодня — боец, все делаю для того, чтобы победить в эту субботу.

— Что пожелаешь добрым русским мужикам, которые будут болеть за тебя в субботу?

— Полный газ. Не отступать и не сдаваться. Пират с вами. Мы идем на абордаж, — поделился Шара.

Также Шарабутдин Магомедов собрал идеального бойца:

— ударка: Шара

— кардио: Хабиб

— борьба: Хабиб

— интеллект в бою: Джон Джонс

— защита: Махачев

— трешток: Макгрегор

— характер: Шара