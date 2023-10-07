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Сегодня, 19:05

Шара Буллет сравнил Перейру с богомолом и рассказал о своем превосходстве над ним

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Россиянин Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет рассказал, за счет чего способен победить бывшего чемпиона UFC в среднем весе, претендента на титул в полутяжелом весе бразильца Алекса Перейры.

«Алекс Перейра — хороший боец, — сказал Магомедов в интервью «СЭ». — При том какие у него данные с ним сложно бывает конкурировать, потому что он высокий, большой, много весит. Я думаю, что его данные — это его основное преимущество. И то, что он корпусом виляет, двигается. А так он на ногах очень слабый. На ногах плохо двигается. Если посмотрите его бой с нашим титулованным тайским боксером Артемом Левином. Он [Левин] показал в бою, что он ему не уровень. После того боя он набрал, конечно. Окреп, крепче стал, опытнее. Но мне кажется, что он какой-то... Как богомол. Мне кажется, что у меня есть то, с чем ему будет сложно справиться — передвижения, тайминг, скорость. Я думаю, что ему будет сложно за мной угнаться, потому что моя скорость, мои передвижения в бою, мои ноги, моя пластичность для него проблемы составят. Да, он может идти как паровоз, думая быстрее попасть, донести свои боковые — полубоковой, полуапперкот. Вот его задача в этом и заключается. В том, чтобы как танк идти и донести свой удар. Моя задача — не подпускать его к себе. Обстреливать, обстукивать — и где-то, что-то у него заболит. А дальше давить на это и пробивать. Показал одно — дал другое».

Первый бой Шары Буллета в сильнейшей лиге мира состоится на турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. Оппонент — бразилец Бруно Силва.

Алекс Перейра
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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