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Сегодня, 19:20

Шара Буллет высказался о концерте Басты в Махачкале: «Здесь своих клоунов хватает»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Шара Буллет и Баста
Шара Буллет и Баста.

Российский средневес UFC Шара Буллет высказался о концерте рэп-исполнителя Василия Вакуленко, более известного как Баста, в Махачкале.

— Мураду Мачаеву не нравится, что приехал Баста и заработал на дагестанцах 30 миллионов рублей. То что, что люди потом и кровью зарабатывают эти деньги. Тебе близка его позиция?

— Каждый человек сам решает на что потратить деньги. Кого-то осуждать, говорить... Приехал Баста. Тут полно всяких концертов, я не слежу даже. Увидел осуждения в Интернете, и тогда понял, что Баста приезжал. До этого момента даже не знал, что он приезжает. Конечно, в их песнях... Конечно, я все песни Басты не знаю, но в основном сейчас такие песни идут, и если вникнуть в слова, там много пошлости, и в сознание людей это хочешь не хочешь заходит. Люди начинают подпевать, повторять эти песни. Для детей, нового поколения это не то, что мы хотели бы оставить. Это не то, что мы хотим передать. Надо быть немного ответственными перед своими сестрами, младшими братьями, которые будут потом, в дальнейшем, еще сильнее в эту яму заходить, глубже и глубже, и потом тяжело их будет вытащить. Потом всякие эти появляются движения всякие, какие-то фанатики, разного рода секты. Это вообще портит молодежь, растут с ненужными принципами.

— Отмечу, что в последних песнях Басты нет никакой пропаганды плохого...

— Я не знаю. Пару его песен слушал. Даже не знаю какие у него песни. Я не слежу за его творчеством. Так, кто знает, те могут высказаться. А так что я сейчас буду говорить? Вообще здесь своих хватает всяких персонажей, всяких клоунов...

— Каких?

— Я даже не знаю их имена. Они на эстраде выступают. У меня свои взгляды, и если сейчас буду свое мнение высказывать, то люди подумают, что я с каким-то... Я могу свое мнение сказать: мне не нравится, когда мужчина свои связки напрягает, пляшет перед такой аудиторией и какие-то мелодичные песни поет, про любовь, смазливые песни от которых плакать хочется... Для меня это чуждо.

Следующий поединок Шары Буллета состоится на турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. Соперник — бразилец Бруно Силва.

Василий Вакуленко (Баста)
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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