Шара Буллет: «Славянские народы, ради Бога, не ссорьтесь!»

29-летний средневес россиянин Шарабутдин (Шара Буллет) Магомедов (12-0) прокомментировал свою речь, которую он произнес сразу после победы над Бруну Сильвой (23-10) на UFC 294.

«Я просто хотел передать салам, что означает мир всему славянскому народу, и сказать, чтобы, ради Бога, они не ссорились из-за Запада, из-за всяких безбожников. Хочу, чтобы был мир во всем мире», — сказал Магомедов журналистам.

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) Магомедов дебютировал в UFC с победы над Сильвой единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 294.