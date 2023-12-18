Шара Буллет проведет следующий бой в марте на турнире UFC в Саудовской Аравии

Непобежденный российский средневес Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет проведет следующий бой на турнире UFC Fight Night 238, который состоится 2 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Об этом сообщил «СЭ» тренер Магомедова Гор Азизян.

В последнем поединке, который состоялся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби, Шара Буллет единогласным решением судей победил бразильца Бруно Силву.

На счету Магомедова 12 побед и 0 поражений в ММА.