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Сегодня, 20:26

Шара Буллет проведет следующий бой в марте на турнире UFC в Саудовской Аравии

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Шара Буллет.
Фото Соцсети

Непобежденный российский средневес Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет проведет следующий бой на турнире UFC Fight Night 238, который состоится 2 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Об этом сообщил «СЭ» тренер Магомедова Гор Азизян.

В последнем поединке, который состоялся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби, Шара Буллет единогласным решением судей победил бразильца Бруно Силву.

На счету Магомедова 12 побед и 0 поражений в ММА.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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