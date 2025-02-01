Турнир UFC Fight Night 250 пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Вечер возглавят бои в среднем весе Исраэль Адесанья vs Нассурдин Имавов и Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) — Майкл Пэйдж, перед ними пройдет поединок тяжеловесов Сергей Павлович vs Жаирзиньо Розенстрайк.

Турнир начнется с прелимов в 17.00 по московскому времени, главный кард составлен из пяти боев и стартует в 20.00 мск.

Выход Павловича и Розенстрайка в октагон ожидается около 21.00 мск, Шары Буллета и Пэйджа — в 21.30, а Адесаньи и Имавова — в 22.00. Это ориентировочное время, чтобы не пропустить интересующие вас поединки, советуем подключаться к трансляции на полчаса раньше.

Как закончатся эти бои? Вы можете принять участие в нашем опросе и выбрать один из ответов, а также изучить прогнозы и результаты на страницах с анонсами поединков или в онлайн-трансляции турнира UFC Fight Night 250 на нашем сайте.

32-летний россиянин Сергей Павлович (18-3 в профессиональных ММА) — четвертый номер рейтинга тяжелого дивизиона, 36-летний суринамец Жаирзиньо Розенстрайк (15-5) — девятый. Павлович называется фаворитом боя по версии специалистов и букмекеров.

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30-летний россиянин Шарабутдин Магомедов (15-0 в профессиональных ММА) — 14-й номер рейтинга средневесов, 37-летний англичанин Майкл Пэйдж (22-3) — 15-й. Дагестанский Пират называется фаворитом соглавного события вечера в Эр-Рияде, при этом экс-боец Bellator представляется опасным соперником для Шары Буллета.

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35-летний нигериец Исраэль Адесанья (24-4 в профессиональных ММА) — экс-чемпион и второй в рейтинге средневесов, 29-летний россиянин, представляющий Францию Нассурдин Имавов (15-4-0-1) — пятый номер в дивизионе. Шансы нигерийца в главном событии вечера в Эр-Рияде котируются немногим выше дагестанца.

Если опрос не отображается на этой странице, вы можете пройти его в анонсе боя Исраэль Адесанья vs Нассурдин Имавов.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий и боев UFC Fight Night 250. Результаты поединков турнира в Саудовской Аравии 1 февраля вы также можете изучать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.