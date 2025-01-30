Что нужно знать о главном бое вечера UFC в Саудовской Аравии.

Дата и место турнира с боем Имавов — Адесанья

Российско-французский боец Нассурдин Имавов и бывший чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья проведут поединок в главном событии UFC Fight Night 250. Турнир примет арена anb Arena спортивного комплекса Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Начало вечера ММА — в 17.00 по московскому времени, главный бой начнется ориентировочно в 22.30 мск.

Данные и статистика Нассурдина Имавова

Нассурдин Имавов родился 1 марта 1995 года (возраст на момент боя — 29 лет) в Хасавюрте (Дагестан, Россия) и в юношеском возрасте перебрался во Францию. Рост Имавова — 190 см, боевой вес — 83 кг, размах рук — 191 см.

У Нассурдина в профессиональных ММА 20 боев, из которых 15 он победил, в четырех проиграл, и один бой признан несостоявшимся.

Фото Global Look Press

Последние бои Нассурдина Имавова

В 2024 году Имавов провел три поединка и все выиграл. 3 февраля на турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе (США) Русский снайпер победил грузина Романа Долидзе единогласным решением судей. 8 июня в рамках UFC on ESPN 57 в Луисвилле (США) Нассурдин отправил в нокаут американца Джареда Каннонира. 28 сентября на UFC Fight Night 243 российско-французский боец оформил победу судейским решением над американцем Бренданом Алленом.

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 28 сентября 2024 Брендан Аллен Победа, UD 3 / 5.00 15-4-0-1 8 июня 2024 Джаред Каннонир Победа, TKO 4 / 1.34 3 февраля 2024 Роман Долидзе Победа, UD 5 / 5.00 11 июня 2023 Крис Кертис Не состоялся 2 / 3.04 14 января 2023 Шон Стрикленд Поражение, UD 5 / 5.00

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Данные и статистика Исраэля Адесаньи

Нигерийский боец Исраэль Адесанья родился 22 июля 1989 года (возраст на момент боя — 35 лет) в Лагосе (Нигерия). Рост Адесаньи — 193 см, боевой вес — 83 кг, размах рук — 203 см.

Профессиональный рекорд Исраэля — 24 победы и четыре поражения.

Фото Global Look Press

Последние бои Исраэля Адесаньи

Адесанья несколько лет владел чемпионским поясом UFC в среднем весе. До первого боя за титул уроженец Лагоса провел в промоушене шесть поединков и все выиграл. Нигериец впервые стал чемпионом лиги после победы 6 октября 2019 года на турнире UFC 243 в противостоянии с австралийцем Робертом Уиттакером, которого отправил в нокаут на четвертой минуте второго раунда.

После этого Адесанья пять раз успешно защитил пояс, но 12 ноября 2022 года утратил титул в бою с бразильцем Алексом Перейрой. Претендент нокаутировал чемпиона в пятом раунде поединка на UFC 281. 8 апреля 2023 года на UFC 287 Исраэль взял реванш, нокаутировал бразильца во втором раунде и вернул себе пояс.

Адесанья утратил титул при первой защите на турнире UFC 293 9 сентября 2023 года против американца Шона Стрикленда. После пяти раундов судьи единогласно отдали предпочтение претенденту. Исраэль также проиграл следующий бой и подходит к поединку с Имавовым на серии из двух поражений. Предыдущим соперником нигерийского бойца был южноафриканец Дрикус дю Плесси на UFC 305 18 августа 2024 года. Дю Плесси победил удушающим приемом сзади в четвертом раунде.

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 18 августа 2024 Дрикус дю Плесси Поражение, SBM 4 / 3.38 24-4 9 сентября 2023 Шон Стрикленд Поражение, UD 5 / 5.00 8 апреля 2023 Алекс Перейра Победа, KO 2 / 4.21 12 ноября 2022 Алекс Перейра Поражение, TKO 5 / 2.01 12 июля 2022 Джаред Каннонир Победа, UD 5 / 5.00

Видео боев Исраэля Адесаньи

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Что говорят бойцы перед поединком

Нассурдин Имавов выразил уважение сопернику и назвал его живой легендой. Русский снайпер считает, что Адесанья голоден до побед и именно поэтому Имавов рад, что получится провести поединок именно сейчас.

«Чувствую себя отлично, подготовка идет прекрасно. Я хотел подраться с Адесаньей со своего первого дня в UFC. Исраэль — легенда, мне будет очень приятно разделить с ним октагон. И я уважаю его решение согласиться на бой со мной. Он не был обязан отвечать согласием, но его решение много говорит о том, как он видит себя в ММА. Он еще не вышел в тираж и не закончился как боец топ-уровня. Он выйдет в октагон против меня голодным. Именно поэтому я хочу подраться с ним сейчас. Бой с дю Плесси? В этом поединке было видно, что Адесанья все еще хорош. Он смотрелся отлично, хотя и проиграл удушением в четвертом раунде», — сказал Имавов в интервью MMA Junkie.

Исраэль Адесанья отметил сильные стороны нового оппонента. Нигериец предположил, что исход поединка во многом зависит от его желания совершенствоваться в ММА.

«Осознаю, что Имавов опасен, он дикий, мне нравится его стиль. Неплохой футворк, очень опасный и подготовленный. Дело не в нем, а во мне, в моем желании расти, желании написать новую главу. Мне нравится, как все складывается. Хочу совершенствоваться и показать, на что способен в смешанных единоборствах», — сказал Адесанья.

Фото Global Look Press

Прогнозы на бой Имавов — Адесанья

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер отдает предпочтение Адесанье. Австралиец считает, что Исраэль сможет выиграть поединок, только если Имавов не заставит его чувствовать себя некомфортно.

«Имавов столь же крепок, как Дрикус дю Плесси? Я просто думаю, Дрикус продемонстрировал хороший способ, как победить Адесанью: нужно заставить его чувствовать себя некомфортно, напирать на него, давить на него, заставлять его нервничать. Не давать ему возможности играть. Я думаю, что у Имавова есть набор навыков, чтобы сделать это, но я бы все равно отдал Иззи предпочтение. Он так хорош в своем контрстиле, и даже если вы не попадетесь на его приманки, в его ловушки, он вас разберет. Иззи выглядел здорово против Дрикуса, пока не попался. Не знаю, думаю, что Иззи победит Имавова», — сказал Уиттакер в своем подкасте MMArcade.

Тренер Исраэля Адесаньи Юджин Бэрман рассказал о подготовке к бою с Имавовым. Специалист назвал главную проблему в карьере нигерийца.

«Я люблю стабильность, но, с учетом результатов предыдущих выступлений, нам надо было перевернуть весь тренировочный процесс с ног на голову. Поэтому при подготовке к этому бою мы с Иззи многое поменяли. Это намного более радикальные изменения, чем обычно. Я считаю, что Исраэль не делал в периоды между боями того, что должен делать профессиональный спортсмен, чтобы не выгореть. Необходимо вести определенный образ жизни, который делает тебя сильнее. Нельзя просто сидеть и ждать, пока тебе позвонят из UFC и дадут имя следующего соперника, чтобы только после этого начинать подготовку», — рассказал в интервью Combat TV Юджин Бэрман.

Букмекеры отдают предпочтение бывшему чемпиону. Коэффициент на победу Адесаньи — 1.67, Имавова — 2.26. Ничья котируется как 53.00.

Фото Global Look Press

Кто еще выступает на турнире с боем Имавов — Адесанья

В рамках UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде свои поединки проведут еще несколько российских бойцов. Соглавным событием станет бой в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым (более известен как Шара Буллет) и британцем Майклом Пэйджем. До них в главном карде сойдутся представители тяжелого дивизиона Сергей Павлович и суринамец Жаирзиньо Розенстрайк, а также легчайшего веса — Саид Нурмагомедов и бразилец Винисиус де Оливейра.

Где смотреть турнир с боем Имавов — Адесанья

Транслировать все бои турнира UFC Fight Night 250 с боем Имавов — Адесанья в полном объеме будут телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass (на платной основе). Начало прямого эфира — в 17.00 по московскому времени.

Главный кард покажут телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru (на бесплатной основе). Также смотреть шоу можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке). Начало эфира — в 20.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250. Отслеживать результаты всех поединков турнира в Эр-Рияде можно в матч-центре ММА сайта «СЭ» и ленте новостей раздела UFC.