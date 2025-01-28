Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)

Главная информация о поединке средневесов на шоу UFC в Саудовской Аравии.

Дата и место турнира с боем

Поединок в среднем весе между российским бойцом Шарабутдином Магомедовым (более известным как Шара Буллет) и британцем Майклом Пэйджем пройдет на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вечер ММА состоится 1 февраля 2025 года, его примет арена anb Arena в комплексе Kingdom Arena. Турнир начнется в 17.00 по московскому времени, бой Магомедова и Пэйджа в главном карде ожидается около 22.00 мск.

Данные и статистика Шары Буллета

Российский боец Шарабутдин Магомедов родился 16 мая 1994 года (возраст на момент боя — 30 лет) в Махачкале. Рост Магомедова — 188 см, боевой вес — 84 кг, размах рук — 188 см.

Шара Буллет провел в профессиональных ММА 15 боев и во всех одержал победу (еще четыре победы в четырех поединках у него в поп-ММА).

Фото соцсети

Последние бои Шары Буллета

У Магомеда активная серия из 15 побед подряд в ММА и четырех — в UFC. Дебют Шары Буллета в мировом промоушене состоялся 21 октября 2023 года, на турнире UFC 294 дагестанец победил бразильца Бруно Силву единогласным решением судей.

В 2024 году Шарабутдин выиграл в UFC три боя. 26 октября россиянин эффектно нокаутировал двойным бэкфистом соотечественника, представляющего Армению Армена Петросяна на турнире UFC 308.

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 26 октября 2024 Армен Петросян Победа, KO 2 / 4.52 15-0 3 августа 2024 Михал Олексейчук Победа, UD 3 / 5.00 22 июня 2024 Антонио Троколли Победа, KO 3 / 2.27 11 декабря Бруну Силва Победа, UD 3 / 5.00

Видео боев Шары Буллета

Шара Буллет vs Армен Петросян: полный бой

Британский боец Майкл Пэйдж родился 7 апреля 1987 года (возраст на момент боя — 37 лет) в Лондоне (Англия, Великобритания). Рост Пэйджа — 191 см, боевой вес — 77 кг, размах рук — 201 см.

На профессиональном уровне Майкл одержал 22 победы и потерпел 3 поражения.

Фото Getty Images

Последние бои Майкла Пэйджа

Британец провел в UFC лишь два боя. До этого Пэйдж выступал под эгидой Bellator. В финальном поединке в этой организации Майкл встретился с японцем Гоити Ямаучи на Bellator 292 10 марта 2023 года. Для победы на 26-й секунде первого раунда уроженцу Лондона хватило одного точного удара в колено, после которого японец не смог продолжить бой.

Оба поединка с участием Пэйджа в UFC заканчивались единогласным решение судей. 9 марта 2024 года британец выиграл у американца Кевина Холланда на UFC 299, а 30 июня проиграл ирландцу Иэну Гэрри на UFC 303.

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 30 июня 2024 Иэн Гэрри Поражение, UD 3 / 5.00 22-3 9 марта 2024 Кевин Холланд Победа, UD 3 / 5.00 10 марта 2023 Гоити Ямаучи Победа, TKO 1 / 0.26 13 мая 2022 Логан Сторли Поражение, SD 5 / 5.00

Видео боев Майкла Пэйджа

Майкл Пэйдж vs Кевин Холлэнд: полный бой Дебют Майкла Пэйджа в ММА

Что говорят Шара Буллет и Пэйдж перед поединком

Шара Буллет верит в свой прогресс и опыт. Пират считает, что Пэйдж может применить борьбу, несмотря на свои навыки в стойке.

«Я буду чувствовать себя в клетке лучше, чем в предыдущих поединках. Пятый раз уже выхожу в октагон UFC. Прогресс чувствуется, прежде всего ментальный. Да и функционально буду лучше. Пейдж говорит, что я первым пойду бороться? Это его игра слов. Скорее всего, он сам со мной собирается бороться. Не знаю, почему он это говорит. Обычно такое соперникам говорю я. Но он решил первым выстрелить, переиграть меня моим же оружием. Но я думаю, что в итоге он пойдет бороться. Когда поймет, что все плачевно, будет пытаться заходить в переднюю ногу. Но чтобы я ему сделал проход в ноги... посмотрим. Я не хочу сушить бой. Мы выйдем и будем драться, мы — страйкеры», — сказал Магомедов для Sport24.

Британец предполагает, что борьбы в поединке будет минимум. Майкл уверен, что они с Магомедовым устроят «хороший размен в стойке».

«Скорее всего, это будет бой в стойке, а я считаю себя лучшим ударником в UFC. Шара непредсказуемый и очень быстрый. Некоторые вещи, которые он выбрасывает, понятно, что он это отрабатывал, типа того двойного бэкфиста, но иногда создается впечатление, что он сам не знает, что будет делать в следующий момент. Шара верит в свою ударную технику, и если он не будет бороться — отлично, мы устроим с ним хороший размен в стойке», — сказал Пэйдж в интервью Red Corner MMA.

Фото соцсети

Прогнозы на бой Шара Буллет — Пэйдж

Российский тяжеловес Вадим Немков рассчитывает на интересный бой. Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе отметил, что Пэйдж — непредсказуемый боец, а Магомедов может сокрушить соперника серией быстрых и плотных ударов.

«Интересный бой будет. Пейдж — такой боец, непонятно, что и откуда вылетит. Необычный. Шарабутдин наносит такие удары, которые на тренировке не все могут сделать. В бою бьет бэкфисты — с одной руки, а потом сразу с другой. Бой будет интересный. Надеюсь, что победит Шара. Буду ли ждать обращение к добрым русским мужикам от Шарабутдина после боя? Конечно. Как он к добрым русским мужикам, так и добрые русские мужики к Шарабутдину относятся», — сказал Немков. («СЭ»)

Бывший чемпион ACA в легчайшем весе российский боец Олег Борисов отдает предпочтение Шаре Буллету, считая его креативным бойцом.

«Магомедов — креативный парень с чувствительным таймингом, а у Пэйджа длинные рычаги. Противостояние интригует. Бой точно пройдет в стойке, а тут всегда 50 на 50. У каждого есть в запасе свои интересные средства. Но Шара Буллет однозначно выше уровнем, чем Логан Сторли, Дуглас Лима и Иан Гэрри, которым Пэйдж уже проигрывал. Он молод, на кураже и заряжен. Это многое говорит о мотивации, и, если отталкиваться от оппозиции американца, преимущество можно отдать Магомедову — 60 на 40», — сказал Борисов. (MMA.Metaratings.ru)

Руководитель клуба «Рать» Александр Скаредин убежден, что бой будет проходить в стойке, но не назвал фаворита.

«Очевидно, что борьбы там не будет и все решится в стойке. Пэйдж уже староват и принял достаточно урона в жизни. Хватит ли его уникальной чувствительности и пластичности, чтобы выиграть у Шары Буллета, я не знаю. Мне кажется, что их бой по рисунку пройдет примерно так же, как бой Пэйджа с Диего Лимой. У бразильца были нереальные лоу-кики, и весь талант, реакция и чувствительность Майкла Пэйджа с этим ничего не могли сделать. В моей картине мира это будет похожий бой. Я жду и хотел бы, чтобы Шара победил», — сказал Скаредин. (Vprognoze.ru)

Фаворитом букмекеров считается Шарабутдин. Коэффициент на победу россиянина — 1.25, успех Пэйджа — 3.60. Ничья котируется как 62.00.

Фото Getty Images

Кто выступает на UFC Fight Night 250

На турнире в Эр-Рияде также выступят еще несколько российских бойцов: тяжеловес Сергей Павлович сразится с суринамским бойцом Жаирзиньо Розенстрайком, боец легчайшего дивизиона Саид Нурмагомедов — с бразильцем Винисиусом де Оливейрой. Главное событие вечера — поединок средневесов, нигерийца Исраэля Адесаньи и представляющего Францию уроженца Дагестана Нассурдина Имавова.

Где смотреть UFC Fight Night 250 с боем Шара Буллет — Пэйдж

В прямом эфире турнир UFC Fight Night с боем Магомедов — Пэйдж в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass (при условии подписки).

Показ боев главного карда вечера ММА также планируется на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru (на бесплатной основе) с ретрансляцией на онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250. Отслеживать результаты всех поединков турнира в Эр-Рияде можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC сайта «СЭ».