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Шара Буллет — Перейра: видеотрансляция боя UFC

Шара Буллет и Перейра подерутся в соглавном событии UFC Fight Night 280
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Шара Буллет.
Фото UFC

Бой между российским бойцом Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет, и бразильцем Мишелом Перейрой является соглавным событием турнира UFC Fight Night 280. Поединок в среднем весе проходит на вечере ММА на «Национальной гимнастической арене» в Баку (Азербайджан).

ММА UFC: Магомедов — Перейра

32-летний Магомедов в профессиональных ММА одержал 16 побед (12 нокаутом, 0 сдачей, 4 решением) и потерпел 1 поражение.

32-летний Перейра на профессиональном уровне одержал 32 победы (11 нокаутом, 8 сдачей, 12 решением), потерпел 14 поражений, еще 2 боя признаны несостоявшимися.

Где смотреть бой Шара Буллет — Перейра на UFC Fight Night

Бой Шары Буллета и Перейры показывают официальное приложение UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск».

Рафаэль Физиев, Мануэль Торрес, Шарабутдин Магомедов, Мишел Перейра.Физиев — Торрес, Шара Буллет — Перейра: онлайн-трансляция турнира UFC в Баку

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Отслеживать результаты всех боев турнира 27 июня в Баку можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».

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Мишел Перейра
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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