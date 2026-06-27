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Алискеров победил Феррейру на турнире UFC Fight Night 280

Сергей Филин

Россиянин Икрам Алискеров победил бразильца Бруно Феррейру в поединке главного карда турнира UFC Fight Night 280 в Баку (Азербайджан).

Алискеров выиграл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

33-летний россиянин улучшил свой рекорд до 18-2. Он победил в трех последних поединках подряд и не проигрывал с 22 июня 2024 года, когда был нокаутирован австралийцем Робертом Уиттакером.

33-летний Феррейра потерпел четвертое поражение в карьере при 15 победах. Бразилец уступил во втором поединке подряд — в марте 2026 года его нокаутировал Грегори Родригес на турнире UFC 326.

ММА UFC: Алискеров — Феррейра

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC в Баку.

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Икрам Алискеров
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